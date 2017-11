Hay sitios, restaurantes, donde uno se siente como en casa. No importa que uno no cocine comida ‘thai’, o que no le ponga tanto esmero a la decoración de la ensaladilla. Será el ambiente, la iluminación, el trato. Ultramar&Nos es uno de los lugares que cumplen esta condición lugar indispensable en la actual gastronomía gaditana.